خبير مصرفي يكشف تفاصيل وقف البنوك لاستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر

أكد طارق حلمي، الخبير المصرفي، أن بطاقات الائتمان لا بد أن ترتبط بحساب بنكي، وتتم من خلالها عمليات السحب والمشتريات داخل مصر أو خارجها، ولكن للظروف الحالية، تم استخدام تلك التسهيلات بـ"طريقة غير مشروعة"، حيث يتم استخدامها في السحب من الخارج للعملات الأجنبية.

وقال طارق حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن اتخاذ قرار بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر؛ يأتي بغرض الحفاظ على مقدرات الدولة من النقد الأجنبي، ومنع أي محاولات لسوء استخدامها.

التجارة بالاقتصاد القومي لمصر

ونوه الخبير المصرفي، بأن هناك من يتاجر بالاقتصاد القومي للدولة؛ من خلال عمليات السحب للعملة الأجنبية، وتهريبها للخارج.