البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

قررت البنوك المصرية إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر والمربوطة بحسابات العملاء لديها.

وأرسل عدد من البنوك- بينها بنكي مصر والأهلي- التابعان للحكومة، رسالة نصية على الهاتف المحمول للعملاء، بالتنبيه بأنه تقرر قصر خصم المعاملات المالية التي تجري عبر بطاقات الخصم المباشر الائتمانية بالجنيه المصري داخل القُطر المصري.

ووفقا للقرار، لن تعمل البطاقات خارج البلاد سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.

النقد الأجنبي

وكشف مصدر مصرفي بارز، لـ"صدي البلد"، أن التعليمات قد صدرت من البنك المركزي المصري ضمن التعليمات الداخلية الجهاز المصرفي بغرض الحفاظ علي مقدرات الدولة من النقد الأجنبي ومنع أي محاولات لسوء استخدامها في عمليات قد تكون مشبوهة سواء غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات سحب الأرصدة بالعملة الأجنبية مما يؤثر علي الاحتياطي النقدي في ذلك التوقيت الصعب .

وأشار المصدر إلى أن الجهاز المصرفي تنبه لعدم تكرار الممارسات غير المشروعة التي قامت بها بعض الشركات، بتحويل الأموال إلى الخارج في نهاية الفترة من أبريل ومايو الماضيين، والتي تسببت في سحب ما يقرب من 250 مليون دولار من بطاقات الخصم المباشر في اليوم الواحد .