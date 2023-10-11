إطلاق نار يستهدف معسكر جبل الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بتعرض معسكر الجبل التابع للاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرقي القدس.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في أسدود وبئر السبع ونتيفوت وغيرها من مستوطنات الجنوب.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، انطلقت رشقة كثيفة من الصواريخ باتجاه عسقلان وبئر السبع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات جنوب إسرائيل.

وأوضحت صحيفة “هارتس” العبرية، أن صافرات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان وفي مستوطنات غلاف غزة.

فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق وابلا كبيرا من الصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، وابلا كبيرا من الصواريخ نحو المستوطنات في جنوب "تل أبيب" ووسط إسرائيل، مستهدفة مطار "بن جوريون"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.