الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي في غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي هجوما غاشما، اليوم الأربعاء، أسفر عن تدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي في حي الزيتون بغزة.

وجددت قوات مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ، قصفها للمناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما قامت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال والمتواجدة في عرض بحر رفح بقصف ميناء الصيادين على بحر شاطىء رفح.

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

كما دمر طيران الاحتلال مسجد صلاح الدين الأيوبي في حي الزيتون بغزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أعداد شهداء غزة زادت لتتجاوز الـ 1000 شهيد وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.