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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد توغل المقاومة الفلسطينية.. قرار غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي

بن جفير
بن جفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إتمار بن جفير، إن كل سكان مستوطنة سديروت سيكونون قادرين على حمل السلاح ابتداء من اليوم بعد التوغل غير المسبوق لقوات المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

 طلب جديد للحصول على ترخيص حمل سلاح ناري

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال بيان صادر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، إنها “تلقت 10600 طلب جديد للحصول على ترخيص حمل سلاح ناري منذ يوم السبت الماضي”.

 

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وقال بن جفير: “اعتبارًا من اليوم، يمكن لكل ساكن في سديروت الحصول على ترخيص لحمل سلاح، وسنوسع نطاقه ليشمل مدنًا إضافية”.

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