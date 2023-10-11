عاجل.. مصر تتولى ملف الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية لدى المقاومة الفلسطينية

قالت مصادر لشبكة "العربية"، إن مصر تلقت تعهدا من المقاومة الفلسطينية بعدم إساءة معاملة الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وأكدت المصادر اليوم الأربعاء، أن مصر ستتولى ملف الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية لدى المقاومة والتفاهم بشأنهم.

ومنذ وقت قليل، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنها طلبت من مصر بذل قصارى جهدها للمساعدة في تحرير الأسرى.

هذا وصرح مصدران أمنيان مصريان لوكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن مصر ناقشت خططا مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم مساعدات إنسانية عبر حدودها مع قطاع غزة بموجب وقف محدود لإطلاق النار.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المساعدات ستمر عبر معبر رفح الحدودي بين غزة وشبه جزيرة سيناء.

وأفادت المصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.