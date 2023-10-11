رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدعو إنفانتينو لزيارة بلاده

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علي استقبال وليد سعدي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في مقر الفيفا بسويسرا، لمناقشة مشاريع الاتحاد الدولي لكرة القدم في الجزائر

وقال وليد سعدي ان برنامج الفيفا في الجزائر استراتيجي ويتضمن العديد من المحاور.

وأوضح أنه عقد ورش عمل عدة اليوم تحدثنا فيها عن عدة محاور، أهمها مراكز التكوين والتحكيم وتحسين مستوى التحكيم، والكرة النسائية والكرة الشاطئية، أي كل المحاور التي تتطلب مرافقة الفيفا.

وأضاف: "أظن أن لدينا عمل كبير نقوم به، ومع دعم ومرافقة الفيفا سنحقق كل الأهداف الاستراتيجية".

وتابع :" جاء اللقاء وديا وشيقاً بحكم علاقتي الطيبة مع جياني إنفانتينو، الشيء الذي أوصلته لرئيس الاتحاد هو أن بلادنا تشهد ثورة في تشييد المنشآت الرياضية وبناء الملاعب حسب المواصفات العالمية"

وقال :" الجزائر مستعدة لتنظيم تظاهرات قارية عالمية،كانت الجزائر دائماً سباقة في استقبال كل ضيوفها، ومن هذا المنطلق، أعطي الدعوة لرئيس الفيفا لزيارة الجزائر في أقرب فرصة له، وأيضا أؤكد أن الجزائر دائما مستعدة لتنظيم كل التظاهرات العالمية"

واضاف: "العالم أصبح قرية في ظل التكنولوجيا الحديثة لكن كرة القدم أصبحت أقوى من كل شيء لأنها تجمع وتوحد كل الشعوب".