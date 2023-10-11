تطورات خطيرة.. نتنياهو يتجه لغرفة محصنة أسفل مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

أفادت صحفية “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتواجد في غرفة محصنة أسفل مقر وزارة الدفاع، حيث يجري مشاورات أمنية.

ومنذ قليل، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنها أطلقت صاروخًا بعيد المدى على منطقة حيفا.

كما دوت صافرات الإنذار في منطقة حيفا محذرة من دخول قوات المقاومة الفلسطينية في البلدات الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، إن 15 طائرة شراعية تسللت من لبنان باتجاه الجليل مع وصول مقاتلين للمستوطنات.