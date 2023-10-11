فلسطين.. حماس: ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا

حتي انتهاء المعركة..

أكد القيادي بحركة حماس عبد الحكيم حنيني أن ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا الآن حتى انتهاء المعركة، مشيرا إلى أن استهداف الاحتلال للمدنيين يدلّ على العار والخزي واليأس الذي لحق به.

وقال عبد الحكيم حنيني، في تصريحات لقناة “الميادين”، إن الشعب الفلسطيني يواجه لوحده كل الغرب الذي يزوّد الاحتلال بالسلاح والدعم.

وأضاف: “هناك حشود عسكرية إسرائيلية كبيرة على حدود غزة، وهم يحاولون بقوة النار ترميم صورتهم المهشمة”.

وتابع: “نحن شعب محتل ندافع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وحريتنا بمواجهة المحتل المجرم”.

واستطرد: “نحن لا خيار لنا إلا الصمود والمقاومة والدفاع عن النفس”.

وأكد عبد الحكيم حنيني: “نحن جهزنا جيداً لهذه المعركة ومستعدون لها وصامدون ولن ننكسر”.

واختتم تصريحاته قائلا: “نحن بحاجة إلى مساندة الأمة الإسلامية في هذه المعركة”.