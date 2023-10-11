عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتي انتهاء المعركة..

فلسطين.. حماس: ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا

حماس تحتجز إسرائيليين
حماس تحتجز إسرائيليين

أكد القيادي بحركة حماس عبد الحكيم حنيني أن ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا الآن حتى انتهاء المعركة، مشيرا إلى أن استهداف الاحتلال للمدنيين يدلّ على العار والخزي واليأس الذي لحق به. 

وقال عبد الحكيم حنيني، في تصريحات لقناة “الميادين”، إن الشعب الفلسطيني يواجه لوحده كل الغرب الذي يزوّد الاحتلال بالسلاح والدعم.

وأضاف: “هناك حشود عسكرية إسرائيلية كبيرة على حدود غزة، وهم يحاولون بقوة النار ترميم صورتهم المهشمة”.

وتابع: “نحن شعب محتل ندافع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وحريتنا بمواجهة المحتل المجرم”.

واستطرد: “نحن لا خيار لنا إلا الصمود والمقاومة والدفاع عن النفس”.

وأكد عبد الحكيم حنيني: “نحن جهزنا جيداً لهذه المعركة ومستعدون لها وصامدون ولن ننكسر”.

واختتم تصريحاته قائلا: “نحن بحاجة إلى مساندة الأمة الإسلامية في هذه المعركة”.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

موضوعات متعلقة

فلسطين .. المقاومة تقصف عسقلان برشقة صاروخية

فلسطين.. قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف للهلال الأحمر واستشهاد 3 مسعفين

ترشيحاتنا

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

إسرائيل مهددة بالجوع بعد ضرب سلة الغذاء وفقد 70% من المحاصيل الزراعية

لبحث العدوان على غزة.. وزراء الخارجية يعقدون اجتماعا تشاوريا بالجامعة العربية

الاحتلال الإسرائيلي يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي في غزة

رشقة صاروخية كثيفة.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات أسدود وبئر السبع ونتيفوت

طوفان الأقصى.. وزير خارجية بريطانيا يهرب للاحتماء بعد دوي صفارات الإنذار بإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

بالحجاب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ