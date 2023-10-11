قوات الاحتلال تكثف قنابلها المضيئة على الحدود مع لبنان.. شاهد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال تلقي قنابل مضيئة بكثافة على الحدود مع لبنان.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن هناك محاولات تسلل جوي من لبنان.

قالت " إنتل تايمز"، إن قوات كوماندو تسللت بواسطة طائرات شراعية تجاه مستوطنات الجليل، مضيفة أنه ويجب على السكان الدخول إلى مناطق محصنة.

وأكد الإعلام العبري، أن "دوي صافرات الإنذار مستمر في كافة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بعد الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى مستوطنة "أفيفيم".

وقد تداولت وسائل إعلام فلسطينية يورا وفيديوهات للطائرات في سماء فلسطين المحتلة، وسط حالة من الرعب والفزع للمستوطنين.

وأكدت المستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك هجوما مجنونا من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل ومناطق عدة في شمال إسرائيل.