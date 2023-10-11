عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تكثف قنابلها المضيئة على الحدود مع لبنان.. شاهد

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال تلقي قنابل مضيئة بكثافة على الحدود مع لبنان.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن هناك محاولات تسلل جوي من لبنان.

 

قالت " إنتل تايمز"، إن قوات كوماندو تسللت بواسطة طائرات شراعية تجاه مستوطنات الجليل، مضيفة أنه ويجب على السكان الدخول إلى مناطق محصنة.

 

وأكد الإعلام العبري، أن "دوي صافرات الإنذار مستمر في كافة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بعد الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى مستوطنة "أفيفيم".

وقد تداولت وسائل إعلام فلسطينية يورا وفيديوهات للطائرات في سماء فلسطين المحتلة، وسط حالة من الرعب والفزع للمستوطنين.

وأكدت المستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك هجوما مجنونا من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل ومناطق عدة في شمال إسرائيل.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الجولان السوري جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل إعلام فلسطينية لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

ترشيحاتنا

كيف تعلم أن الله راض عنك؟ الجندي: هؤلاء الناس يرضى الخالق عنهم

تحذير عاجل ومناشدة من الصحة للمواطنين بشأن شائعات مضللة.. تفاصيل

مصرع 9 موظفين بالأمم المتحدة في القصف الإسرائيلي على غزة

إسرائيل تعلن عن ارتفاع كبير في عدد القتلى والمصابين

بعد اختراق المسيّرات اللبنانية .. مروحيات جيش الاحتلال تمشط شمال إسرائيل

دهس سيدتين بالأوتوستراد | تحرّك أمني ضد سائق ميكروباص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

بالحجاب.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ