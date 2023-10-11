الاحتلال السرائيلي ينفي اختراق طائرات مسيرة لبنانية لمجاله الجوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم يتم أي اختراق لمجاله الجوي.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل، من محاولات تسلل جوي من لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت " إنتل تايمز"، إن قوات كوماندو تسللت بواسطة طائرات شراعية تجاه مستوطنات الجليل، مضيفة أنه ويجب على السكان الدخول إلى مناطق محصنة.

وأكد الإعلام العبري، أن "دوي صافرات الإنذار مستمر في كافة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بعد الاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى مستوطنة "أفيفيم".

وقد تداولت وسائل إعلام فلسطينية يورا وفيديوهات للطائرات في سماء فلسطين المحتلة، وسط حالة من الرعب والفزع للمستوطنين.

وأكدت المستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك هجوما مجنونا من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل ومناطق عدة في شمال إسرائيل.