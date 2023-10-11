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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجلا وليس آجلاً| الأونروا تطلب 104 ملايين دولار لتوفير المساعدات الحيوية لغزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت العربية بان الأونروا تطلب 104 ملايين دولار بشكل عاجل لتوفير المساعدات الحيوية لغزة.

وكانت  وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اعلنت في وقت سابق عن استشهاد 9 من موظفي الوكالة و30 من طلابها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت مسؤولة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ذكرت أنه لم تقع أي إصابات وضحايا في مرافق الوكالة حتى الآن.


ولفتت المسؤولة إلى عدم تمكن الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ السبت الماضي.

ونزح أكثر من 180 ألف فلسطيني من سكان القطاع، إلى مدارس الأونروا هربًا من القصف الإسرائيلي الغاشم.

ويفتقر النازحون إلى أبسط مقومات البقاء مع مواصلة سلطات الاحتلال قطع المياه والكهرباء عن القطاع.

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