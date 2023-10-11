رويترز: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا الجمعة لبحث التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، ، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إنه يثمن دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء الهجمات من جنوب لبنان على إسرائيل، مشيرا إلى أنه يجب تجنب اتساع الصراع.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق سراح كافة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وكان البيت الأبيض، قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

كما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن مصادر مصرية، بأن القاهرة تناقش مع واشنطن إيصال مساعدات لغزة مع وقف إطلاق نار محدود.

وأفادت مصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.