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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كولومبيا: غزة تتحول إلى معسكر على يد جيش إسرائيل النازي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هاجم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إسرائيل بقسوة في ضوء ما تقوم به من أعمال دمية بق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وشبه الجيش الإسرائيلي بالنازيين قائلا: "غزة تتحول إلى معسكر اعتقال".

وفي تغريده له على حسابه X (تويتر سابقًا)، هاجم بترو إسرائيل وانتقد إسرائيل بسبب "الفصل العنصري"، وردا على الفيديو الذي قال فيه وزير الدفاع يوآف غالانت إنه سيتم فرض حصار كامل على غزة، غرد: "هذا ما قاله النازيون عن اليهود، ولا يمكن للدول الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية." في صفحته الشخصية، نشر الرئيس مجموعة من صور الأطفال الفلسطينيين مع التعليق: "قتلوا بسبب الاحتلال غير القانوني". 

 

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