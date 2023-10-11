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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ يوناني : عرض آثار غارقة انتشلتها البحرية بينها أطول تمثال بالمتحف الكبير

المتحف الكبير
المتحف الكبير

علق الدكتور صبحى عاشور أستاذ اليونانية والرومانية، على افتتاح أكبر متحف للآثار الرومانية واليونانية.

وأكد صبحي عاشور ، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن زوار المتحف الكبير سيشاهدون مفاجأة كبيرة بعرض بعض القطع الأثرية الغارقة التى تم انتشالها بواسطة البحرية منها أطول تمثال من الجرانيت بطول 11 متر.

 القطع الأثرية 

وأوضح صبحى عاشور، أن متحف للآثار الرومانية واليونانية يضم القطع الأثرية التى كانت غارقة فى البحر والتى تعبر عن الـ 1000 سنة الأولى لمحافظة الإسكندرية التى كانت رسالة حب وسلام للعالم.

 بدأت فكرة إنشاء المتحف اليوناني الروماني في عام 1891م عندما فكر عالم الآثار الإيطالي "جوزيبي بويت" في تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها بالإسكندرية، بما يعمل على  الحفاظ على تاريخها الثقافي، خاصة بعد أن تم إيداع تلك المكتشفات بمتحف بولاق بالقاهرة. 

الاسكندرية القطع الآثرية المتحف الكبير برنامج التاسعة محافظة الاسكندرية

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