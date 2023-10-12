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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء أيمن حب الدين: الطيران الإسرائيلي كان يتآكل في حرب الاستنزاف

أحد أبطال أكتوبر
أحد أبطال أكتوبر

أكد اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إن سلاح الطيران الإسرائيلي كان يتآكل في فترة حرب الاستنزاف.

 

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وقال أيمن حب الدين في حواره في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" خلال حرب الاستنزاف قوات الدفاع الجوي كانت تنقل كتائب الصواريخ من الخط الخلفي إلى الخط الأمامي لتعميق الدفاع شرقًا لمسافة من 10 إلى 15 كيلومترًا.

 

وأضاف حب الدين: "أسقطنا العديد من الطائرات الإسرائيلية، وسلاح الطيران الإسرائيلي كان يتآكل كما قال موشيه ديان واستنجدوا بأمريكا".

 

وتابع: "وزير خارجية أمريكا في هذه الفترة قال نريد وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر ونحاول تقريب وجهات النظر وتنسحب إسرائيل من سيناء".

 

واستكمل: "وزير الخارجية الأمريكي كان تقدم بمبادرة في ديسمبر 1969 مصر قبلتها وإسرائيل رفضتها لأنها كانت قوية في هذا الوقت" مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت تريد عدم تحريك كتائب الصواريخ من موقعها شرقًا وأن تقوم أمريكا بتعويض أمريكا بـ34 طائرة فانتوم.

 

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