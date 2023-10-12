متحدث الصحة: قضينا على فيروس سي في 9 سنوات بإرادة القيادة السياسية

قال الدكتور، حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزراة الصحة، إن مصر استاطعت القضاء علي فيروس سي فى فترة لا تزيد عن ٩ سنوات.

واكد، عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مانشيت "المذاع على فضائية “السي بي سي” تقديم الأعلامى جابر القرموطي، إن مصر كانت الدولة الأولى أوالثانية في معدلات الإصابة بفيروس سي من ٩ سنوات ، وانه كان هناك خطة مستقبلية للقضاء على فيروس سي، واليوم حققت الدولة إنجازا كبيرا، حيث تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مدير منظمة الصحة العالمية يهنئة على بالقضاء على فيرسي c، كأول دولة فى العالم استطاعت أن تقضي على فيروس سي فمصر توجت بشهادة القضاء على فيروس سي.



وأضاف، المتحدث بإسم وزراة الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم هذا الملف بشكل كبير والذي كان حلما للمصريين وبالفعل تم تحقيقه ، بالإضافة إلى الجهد الذي بذلة الوزراء المتعاقدين واللجنة القومية للفيروسات الكبدية وكل العاملين بمجال الصحة لافتا إلى دور الإعلام الكبير في دعمه للمبادرة الصحية وهي ١٠٠ مليون صحة.