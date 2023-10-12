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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|حفلة تعذيب انتهت بكارثة في الطالبية وجريمة مخلة بالشرف بوزارة مهمة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها قرار المجالس الطبية بشان توقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة وحفلة تعذيب انتهت بكارثة في الطالبية وغيرها. 

 

المجالس الطبية تغلق الباب أمام طلبات الكشف الطبى لمرشحي الرئاسة

 

انتهت المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم طلبات توقيع الكشف الطبي على المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها لقبول أوراق مرشحى الرئاسة 2024.

 

بحب أخوها أكتر منها.. اعترافات صادمة لأب أقام حفلة تعذيب لصغيرته بالطالبية

 

 

"أنا أصلا مبحبش خلفة البنات وكنت بحب ابني أكتر منها ومتعود اضربها بس ماتت في ايدي".. كلمات بسيطة سرد بها عامل تفاصيل إنهاء حياة طفلته البالغة من العمر 6 سنوات بمنطقة الطالبية بعد وصلة من التعذيب بسبب كراهيته لإنجاب البنات. 

 

 

مفاجأة في معاينة محل وسط القاهرة المحترق |فيديو وصور

 

كشف المعاينة الأولية لمحل قطع غيار السيارات المحترق بجوار سينما ريفولي بوسط القاهرة عن تدمير محتويات المحل بالكامل الكائن بالطابق الثاني في عقار سكني بشارع ٢٦ يوليو بوسط البلد .

 

جريمة مخلّة بالشرف | قرار قضائي بشأن مسئولين بـ وزارة الزراعة

 

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حجز الحكم على 18 شخصا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه، للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.

 

ابتزاز سيدة بصورها.. التحقيقات تكشف مفاجآت بواقعة إنهاء حياة عاطل في القاهرة

 

باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان شخص أمام باب شقته بمساكن عين شمس، وبه طلق ناري في الرقبة.

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