نشرة الحوادث|حفلة تعذيب انتهت بكارثة في الطالبية وجريمة مخلة بالشرف بوزارة مهمة

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها قرار المجالس الطبية بشان توقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة وحفلة تعذيب انتهت بكارثة في الطالبية وغيرها.

انتهت المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم طلبات توقيع الكشف الطبي على المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها لقبول أوراق مرشحى الرئاسة 2024.

"أنا أصلا مبحبش خلفة البنات وكنت بحب ابني أكتر منها ومتعود اضربها بس ماتت في ايدي".. كلمات بسيطة سرد بها عامل تفاصيل إنهاء حياة طفلته البالغة من العمر 6 سنوات بمنطقة الطالبية بعد وصلة من التعذيب بسبب كراهيته لإنجاب البنات.

كشف المعاينة الأولية لمحل قطع غيار السيارات المحترق بجوار سينما ريفولي بوسط القاهرة عن تدمير محتويات المحل بالكامل الكائن بالطابق الثاني في عقار سكني بشارع ٢٦ يوليو بوسط البلد .

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حجز الحكم على 18 شخصا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه، للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.

باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان شخص أمام باب شقته بمساكن عين شمس، وبه طلق ناري في الرقبة.