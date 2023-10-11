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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة مخلّة بالشرف | قرار قضائي بشأن مسئولين بـ وزارة الزراعة

المستشار جمال علي
المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حجز الحكم على 18 شخصا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه، للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.

محاكمة 18 شخصا بتهمة الاستيلاء على أموال التأمينات

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صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي.

تفاصيل  تحقيقات النيابة العامة بشأن  مسئولين بـ وزارة الزراعة 


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة وهم موظفون عموميون مسئولون عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، من الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة هيئة التأمينات الاجتماعية.

الزراعة أموال التأمينات الجيزة وزارة الزراعة أموال هيئة التأمينات الاجتماعية جنايات جنوب الجيزة

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