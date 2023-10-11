السجن 15 سنة لموظف اختلس جهازي حاسب آلي وتحويل تيار كهربائى

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء موظف بتهمة اختلاس جهاز الحاسب الآلي وجهازي تحويل التيار الكهربائي، بالسجن 15 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال على عبداللاه وعضويه المستشارين هشام عبدالمعطي وعماد مصطفى الشيوي وإيهاب نبيه الطنطاوي وأمين سر الجلسة خالد شعبان وصلاح مصطفى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 796 لسنه 2023 والمقيدة برقم 21 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة والمقيدة برقم 198 لسنه 2022 حصر أموال عامة عليا، أن المتهم وبصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع موظف بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أجهزة الحاسب الآلي وجهازي التيار الكهربائي.