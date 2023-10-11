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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 15 سنة لموظف اختلس جهازي حاسب آلي وتحويل تيار كهربائى

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء موظف بتهمة اختلاس جهاز الحاسب الآلي وجهازي تحويل التيار الكهربائي، بالسجن 15 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال على عبداللاه وعضويه المستشارين هشام عبدالمعطي وعماد مصطفى الشيوي وإيهاب نبيه الطنطاوي وأمين سر الجلسة خالد شعبان وصلاح مصطفى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة  في القضية رقم 796 لسنه 2023 والمقيدة برقم 21 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة والمقيدة برقم 198 لسنه 2022 حصر أموال عامة عليا، أن المتهم وبصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع موظف بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أجهزة الحاسب الآلي وجهازي التيار الكهربائي.

محكمة جنايات جنوب الجيزة تيار كهربائي الحاسب الالي السجن 15 عاما

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