ابتزاز سيدة بصورها.. التحقيقات تكشف مفاجآت بواقعة إنهاء حياة عاطل في القاهرة

باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان شخص أمام باب شقته بمساكن عين شمس، وبه طلق ناري في الرقبة.

التفاصيل الكاملة لمقتل عاطل في عين شمس

وتبين من تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية، ورود محضر لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من الأهالي تضمن وجود متوفي بمسكنه عقب سماع صوت عيار ناري بمساكن عين شمس، وبالانتقال تبين لفريق النيابة أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق والطابق على شقتين والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ وتبين أن باب الشقة مفتوح وعثر على جثة أحمد محمود بالغ من العمر 25 سنة بدون عمل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل.

وبمناظرة الجثة تبين من معاينة النيابة أنه يرتدي تي شيرت حملات أسود اللون، وشورت موف ذو شعر أسود بدون لحية، وذو بشرة قمحية اللون حافي القدمين ومصاب بطلق ناري بالرقبة من الجهة اليسرى، وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة في الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث من قطاع مباحث شرق القاهرة، قام بعمل فحص لعلاقات المجني عليه، ومناقشة سكان العقار وأصدقاء المجني عليه والمترددين عليه واستخدام التقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة.

وشرحت تحريات أجهزة مباحث القاهرة وجود خلافات بين المجني عليه وأحد أصدقائه بسبب خلافات حول ابتزاز المجني عليه لإحدى السيدات لعلاقاتها بصديقه ووجود صور لها، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق له يدعى مصطفى تهامي 28 سنة قهوجي، مقيم مساكن عين شمس وأصل بلدته مركز ديرمواس المنيا، وأنه ارتكب الواقعة بالاشتراك مع تهامي محمد شقيقه بالغ من العمر 25 سنة قهوجي ومقيم نفس العنوان، حيث قاما بقتل المجني عليه عمدا باستخدام سلاح ناري انتقاما منه وثأرا لشرف الأول وهذا ما أسفرت عنه تحرياتنا، وتم ضبط المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتستكمل النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة وسماع أقوال المتهمين، حيث كانت قد صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وتستكمل التحقيقات لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.