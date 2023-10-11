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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة في معاينة محل وسط القاهرة المحترق |فيديو وصور

سيارات الاطفاء خلال
سيارات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق

كشف المعاينة الأولية لمحل قطع غيار السيارات المحترق بجوار سينما ريفولي بوسط القاهرة عن تدمير محتويات المحل بالكامل الكائن بالطابق الثاني في عقار سكني بشارع ٢٦ يوليو بوسط البلد .

كما تبين من المعاينة انتشار النيران بصورة سريعة بسبب وجود كميات كبيرة سريعة الاشتعال مما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة.

ماس كهربائي وراء نشوب الحريق

ويرجح ان يكون ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، وهو ما سيكشف عنه تقرير المعمل الجنائي بعد تكليف النيابة العامة بعمل معاينه لمكان البلاغ وحسر التلفيات وتحديد سبب الحريق ، فيما استعجلت تحريات المباحث حول الحادث .

وتبين من الفحص أن المحل يعمل بدون ترخيص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه، وتم استجوابه والعاملين بالمحل لكشف ملابسات الحريق .

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السيطرة على حريق نشب بمنطقة محلات تجارية برأس سدر

نشوب حريق داخل محل قطع غيار

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة علي حريق شب داخل محل قطع غيار سيارات في شارع ٢٦ يوليو بوسط البلد بعد أن تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل بالطابق الثاني في عقار سكني بوسط البلد .

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٥ سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على النيران التي التهمت محتويات المحل بالكامل وتبين أنه على مساحة ٤٠ متر ويعمل بدون ترخيص ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
قوات الاطفاء خلال التعامل مع الحريق
القاهرة بدون ترخيص سينما ريفولي شارع ٢٦ يوليو قطع غيار سيارات ماس كهربائي وسط القاهرة

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