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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق نشب بمنطقة محلات تجارية برأس سدر

حريق في راس سدر
حريق في راس سدر


سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة رأس سدر  بجنوب سيناء، على حريق نشب اليوم ببعض المحلات دون إصابات,
وكان قد تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع  حريق هائل داخل المحلات التي توجد بمانتا مول، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات للحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع نشوب الحريق، وجرى السيطرة  على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب إلى المحلات المجاورة له.
وقال على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى السيطرة تمامًا على الحريق دون رصد أي حالات إصابات بجروح أو اختناق، وجاري حصر الخسائر المادية التي حدثت بالمحلات.
وأضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة .

حريق في راس سدر

IMG-20231010-WA0042
IMG-20231010-WA0042
نشوب حريق رأس سدر جنوب سيناء

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