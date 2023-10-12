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رئيس التحرير
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أخبار البلد

اللواء أشرف المشرفي مدير الكلية البحرية: منظومة التعليم لدينا رقمية

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي

قال اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، أن الكلية البحرية شهدت تطوير جميع المناهج الدراسية بداخلها، كما أن منظومة التعليم داخل الكلية أصبحت منظومة رقمية، حيث يدرس طالب الكلية بجانب العلوم العسكرية، مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي اعتمدتها القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الأكاديمية العسكرية.

الكلية البحرية

وشدد اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية أن هناك تطورا كبيرا في منظومة العمل داخل الكلية، خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأوضح اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية أنه يتم إعداد الطالب من خلال فترة التدريب المركز، وتنقسم لجزئين، الأولى منها هي فترة الإعداد العسكري في الكلية الحربية لمدة 90 يومًا، ثم فترة الإعداد بالكلية البحرية.

وشدد اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية أنه يتم إعداد الطالب بدنيا من خلال برامج وطوابير ثابتة في تمارين لرفع الكفاءة البدنية تشمل السباحة والدراجات واختراق الضاحية، بالإضافة إلى إعطاء الطلبة فرقا خاصة مثل: "الصاعقة البحرية والغطس - والفنون بحرية – واللوجستيات - والبحث والإنقاذ".

وقال اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، إن طالب الكلية البحرية خلال فترة دراسته بالكلية، يقوم بعدد من الرحلات التدريبية داخل وخارج مصر، كما أن هناك تواصلا كبيرا وتبادل زيارات للطلبة بين الدول المختلفة، يتم خلالها إكساب الطلبة مهارات عديدة، بعد رؤية مسارح عمليات مختلفة وتكتيكات وتقنيات حديثة ومتطورة.

وكشف اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك لإنشاء سفارة معرفة تابعة للمكتبة داخل الكلية البحرية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية للإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية البحرية.

وأشار اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية أن البروتوكول يهدف إلى تشجيع الطلاب على التعلم الذاتي وتنمية مهاراتهم باستخدام قواعد البيانات العلمية المتوفرة بمكتبة الإسكندرية من خلال الاطلاع على الكتب الرقمية والأبحاث العلمية ومستودع الأصول الرقمية، كذلك حضور المؤتمرات واللقاءات العلمية عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس بين الكلية البحرية ومكتبة الإسكندرية.

ووجه اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشئة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه رسالة إلى الخريجين رسالة قائلا: "أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم على مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتى يكونوا دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة حتى تظل راية مصر عالية خفاقة".

اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي
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