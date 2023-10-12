اللواء مدحت كامل مدير الكلية الجوية: لدينا أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية

قال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن الكلية الجوية تعد من ضمن أفضل الكليات الجوية على مستوى العالم، وقد حققت ترتيبا مرموقًا بين كليات الطيران، وذلك يرجع لاختيار الطالب المناسب الذي يتم وفق معاير عالمية، وعلى أسس يتم اتباعها من أجل انتقاء أفضل العناصر المتقدمة لنيل شرف الانضمام للقوات الجوية.

الكلية الجوية

وأوضح اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية خلال لقاء له مع "صدى البلد" بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، أن الكلية تتطور بشكل متسارع وغير مسبوق، حيث يوجد بها أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية، لكي تواكب الطائرات الحديثة التي أصبحت لدى القوات الجوية.

وكشف اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية أن الكلية استعانت بأفضل المناهج على مستوى العالم، حتى يصبح الخريج على مستوى عالمي من الحرفية

وأشار اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن الطالب أصبح يدرس مواد كلية التجارة وسوف يحصل الخريج على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال بالإضافة إلى بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران، وذلك بالنسبة لتخصص إدارة الطيران والمطارات، أما بالنسبة لتخصص نظم معلومات الطيران سيقوم الطالب بدراسة مواد كلية الحاسبات والمعلومات وسوف يحصل الخريج على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بالإضافة إلى بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية.

وأكد اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن اختيار طالب القوات الجوية، يتم وفق معاير عالمية، وعلي الطالب المتقدم أن تكون لديه المقدرة على مواكبة التكنولوجيا المتسارعة في مجال الطيران.

وأشار مدير الكلية الجوية، أنه بعد انضمام الطالب للكلية، يتم تدريبه بدنيا وعلميا وثقافيا كما يتم الاهتمام الطبي له وذلك وفق أحدث النظم العالمية، مشيرا إلي أن الطالب يحصل على العملية التعليمية خلال 4 مراحل رئيسية هي: "المرحلة الابتدائية- المرحلة الأساسية – المرحلة المتقدمة – المرحلة العماليتية"

قال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن هناك عدة مراحل للإعداد العسكري للطالب، تبدأ بفترة "المستجدين" والتي يتلقاها الطالب بالكلية الحربية، ثم فترة "الإعداد الوجداني"، والتي يتلقى فيها الطالب التثقيف والوعي والمعلومات، ثم فترة "الإعداد البدني"، والتي يشرف عليها متخصصون وفق أحدث النظم العالمية، ثم فترة "الإعداد المعرفي" ويتمثل في جناح العلوم والتي يتلقى فيها الطالب محاضراته، ثم فترة "الإعداد المهاري".

القوات الجوية

وأوضح مدير الكلية الجوية، أنه تم إدخال أقسام جديدة داخل الكلية، فضلًا عن تطوير المناهج للتعامل مع أحدث الطائرات التي تم التعاقد عليها مؤخرا، منوها إلي أن خريج الكلية الجوية يكون قادرًا وجاهزا للعمل في اليوم التالي للتخرج بفضل الرحلات الداخلية والخارجية التي يقوم بها الطالب طوال فترة دراسته، واطلاعه على الخرائط العالمية بجانب لياقته البدنية وجاهزيته القتالية، إذ يتلّقى الطالب فرق التشكيلات الجوية المختلفة.

وأكد مدير الكلية الجوية أنه الكلية لديها مدرسو طيران وعلوم جوية على مستوى عالٍ جدا من الكفاءة بالإضافة إلى المعامل المتطورة للمحركات ونظريات للطيران، كما أن تدريب الطلبة قد تغير، وذلك ليتناسب مع التطور الذي شهدته القوات الجوية خلال الفترة الماضية.

كشف اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة والقوات الجوية والأكاديمية العسكرية، أمدت الكلية الجوية بأحدث المنظومات المختلفة، لكي تتواكب مع الطفرة الهائلة التي حدثت في القوات الجوية، حيث يتلقى الطالب الآن تعليمه في جناح العلوم المحاضرات عبر منظومة الـ CTB وهي منظومة تفاعلية.

وأشار مدير الكلية الجوية أنه تم الانتهاء من شبكة "فايبر أوبتكس"، حيث تتيح الشبكة إدارة المنظومة العملية والتعليمية على مدار الساعة، وذلك لمتابعة الطالب في كافة المراحل من السلوك للمحاضرات للتدريب على المحاكيات ثم التدريب العملي، كما أنها قادرة على متابعة الطالب ما بين جناح العلوم وجناح الطيران وما بين لواء الطلبة وبين الطيران العملي وبين قيادة الكلية.

قال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن الكلية الجوية تمتلك أحدث محاكيات في العالم وذلك للتدريب على أحدث طائرات فى العالم كما أن الكلية تمتلك أيضا محاكيات الاقتراب الرادارى لمواكبة التكنولوجيا المتسارعة.

وشدد اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية على أن هناك "طفرة" تشهدها القوات الجوية من حيث "الأسلحة – المعدات – القواعد"، والتي تأتي في إطار تطوير وتحديث أفرع وإدارات القوات المسلحة المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

ووجه اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه رسالة إلي الخريجين رسالة قائلا: "أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم علي مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتي يكونوا دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة حتي تظل راية مصر عالية خفاقة".