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رئيس التحرير
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أخبار البلد

اللواء أكرم صلاح الدين مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: نختص بالتأمين الفني لمعدات القوات المسلحة

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود

قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة والأكاديمية العسكرية، حرصت على تحقيق رؤية القيادة السياسية بشأن الارتقاء بمنظومة التعليم الفني بالقوات المسلحة من خلال الإستراتيجية العامة للتطوير المستمر في عناصر العملية التعليمية.

وأضاف خلال لقاء له مع "صدى البلد" بمناسبة تخرج دفعة جديدة من الكلية العسكرية التكنولوجية، أن رؤية الكلية العسكرية التكنولوجية تستهدف تأهيل ضباط على أعلى مستوى عالمي، كما أن رسالة الكلية هي تقديم خدمات تعليمية متميزة في مجال التعليم التكنولوجي بغرض مواكبة التطور الهائل بالأسلحة والمعدات المنضمة للقوات المسلحة.

الكلية العسكرية التكنولوجية

 ولفت اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية إلى أن التحديث والتطوير؛ سمة أساسية داخل القوات المسلحة، وهذا هو توجه الرئيس السيسي الذي يهتم بالتطوير المستمر للقوات المسلحة.

وأكد اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، على أن الكلية تستهدف تخريج ضابط قادر على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة أثناء خدمته بالوحدات والتشكيلات؛ بما يدعم منظومة التأمين الفني في مجال الصيانة.

وكشف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية أن مدة الدراسة بالكلية هي أربع سنوات دراسية يحصل الخريج على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا كلٌ في تخصصه وتسري في شأنه كافة الحقوق والمزايا المقررة لخريجي الجامعات التكنولوجية المصرية.

قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية ، أنه يتم إعداد طلبة الكلية العسكرية التكنولوجية، بدنيا ومعرفيا وثقافيا وطبيا على أعلى مستوى، كما يتم توفير جميع المقومات والتكنولوجيا الحديثة للطالب داخل الكلية، ليكون فردا فنيا مقاتلا، لمجابهة التحديات والعدائيات المختلفة.

وأشار إلى أنه تم تطوير المناهج الدراسية، بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجميع أفرع وإدارات القوات المسلحة، لتكون مناهج الدراسة مواكبة لأحدث التكنولوجيا الموجودة في الأسلحة المنضمة الحديثة للقوات المسلحة.

وعن حياة الطالب الدراسية، قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الطالب يدرس داخل الكلية العسكرية التكنولوجية، وبعد تخرجه، يأخذ الطالب فرقة تطبيقية، ثم يذهب لوحدته مباشرة، كاشفاً أن هناك تعاوناً كبيرا مع الكلية الفنية العسكرية، وذلك لأنهما يكملان بعضهما البعض، في إطار عملية تأمين المنظومة الفنية لمعدات القوات المسلحة المختلفة.

وشدد على أن طالب الكلية العسكرية التكنولوجية يتميز بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما أن المناهج الدراسية للكلية، من أفضل مناهج التطوير في مصر، ويتم تخريج الضابط لكي يعمل في جميع تخصصات القوات المسلحة، ويتم تدريب الطالب على أحدث الأسلحة، ويتم إرسالهم إلى الورش الخاصة بهم في الوحدات العسكرية ويتم التدريب العملي على المعدات.

وقال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن هناك مقلدات ومعامل حديثة داخل الكلية العسكرية التكنولوجية للأسلحة المختلفة، وذلك لتدريب الطالب عليها، كما أن الكلية تمتلك أحدث الفصول على مستوى الشرق الأوسط لاكتشاف الأعطال.

وأشار مدير الكلية العسكرية التكنولوجية إلى أنه يوجد داخل الكلية جميع التخصصات وأن الكلية تختص بمنظومة التأمين الفني لمعدات القوات المسلحة، ويتم تدريب الطالب على أحدث المنظومات والأجهزة الحديثة، وذلك بعد إمداد القيادة العامة للقوات المسلحة بأحدث المعدات والأجهزة للأفرع والإدارات الخاصة بالقوات المسلحة.

وجه اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود
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