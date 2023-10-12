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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللواء أيمن محمد شوقي مدير كلية الطب للقوات المسلحة: خريج الكلية يحصل على شهادة من الولايات المتحدة

اللواء طبيب أيمن
اللواء طبيب أيمن محمد شوقي

قال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أن خريج الكلية هو طالب متميز، فهو مُدرب طبقاً لبرنامج تعليمي متماشي مع برامج التعليم في كبرى كليات الطب ففي العالم، بعد مراجعته والموافقة عليه من كلية الطب بولاية ميتشجين، كما أن خريج الكلية يحصل على شهادتين أحدهما مصرية والأخرى أمريكية.

وأوضح اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج الدفعة الخامسة بنظام "6 سنوات + سنة امتياز" والدفعة السادسة بنظام "5 سنوات + سنة امتياز"،  أن مدة الدراسة داخل الكلية أصبحت 5 أعوام بالإضافة إلى عاميين امتياز.

كلية الطب للقوات المسلحة

وشدد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة على أن نظام الامتحانات والتقييم من أهم نقاط التميز في كلية الطب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن أغلب نظم الامتحانات رقمية عبر الحاسوب بدون أي تدخل بشرى، فضلاً عن تصحيح الحاسوب للامتحانات واستخراج الدرجات.

وأكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، على أن هناك دعم دائم ومستمر توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية من خلال إتباع أنسب الطرق في تطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لضمان جودة التعليم بما يساهم في تطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

كشف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أنه يتم تأهيل الطالب داخلية كلية الطب للقوات المسلحة علمياً طبقاً لبرنامج التدريب 5 + 2، والذى يتم فيه دراسة المواد الأساسية من خلال المحاضرات النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العملي داخل معامل الكلية، ثم يأتي بعد ذلك دراسة المواد الإكلينيكية من خلال مجموعات الدراسة النظرية الصغيرة والمجمعة والتي تتم داخل قاعات الكلية والتدريب الإكلينيكي الذى يتم داخل معامل المحاكيات ثم داخل أقسام المستشفيات التعليمية للقوات المسلحة.

وأشار اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أن كل ذلك يتم بواسطة نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية العريقة منتقاة بعناية شديدة لتنفيذ البرنامج الموضوع لكل سنة دراسية.

وأوضح اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أن الكلية قد حصلت على شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية لتخريج كوادر طبية متوافقة مع أحدث المعايير الطبية العالمية.

ووجه اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، رسالة للخريجين قائلا: "أقول لأبنائي الخريجين، أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل البداية، كما أن التأهيل والدراسات العليا بالنسبة إليكم ليس اختياري، فذلك مَطلب مهم لكل طبيب، والتدريب والتعلم فترة الامتياز والنيابة ستجعل منك دكتور متميز في المستقبل.

كما وجه مدير كلية الطب بالقوات المسلحة رسالة إلى أسر الطلبة قائلا: "أفرحوا بأولادكم الخريجين لأنهم مشاريع أطباء عمالقة، وعليكم تشجيعهم على التفوق".

اللواء طبيب أيمن محمد شوقي
كلية الطب للقوات المسلحة مدير كلية الطب للقوات المسلحة ولاية ميتشجين القوات المسلحة الجامعات المصرية

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