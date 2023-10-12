أوائل طلبة الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": جاهزون للدفاع عن الوطن

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية وطلبة الكليات العسكرية، التقي "صدى البلد" مع عدد من أوائل الطلبة، تحدثوا فيها عن فترة تواجدهم داخل صفوف الكليات العسكرية والعلم والتدريس والتدريب الذي تلقوه، كذلك الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة تواجدهم داخل الكلية.

الملازم عبد الرحمن طارق عبد العزيز

قال الملازم عبد الرحمن طارق عبد العزيز أول دفعة الكلية الحربية، أن الكلية تعمل على بناء شخصية الطالب المقاتل وتحويله تدريجيا من طالب مدني إلى فرد مقاتل ذو مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية، وثقل الطالب فكريا بزيادة روح الولاء والانتماء لمصر والقوات المسلحة.

وأوضح الملازم عبد الرحمن طارق عبد العزيز في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن الكلية الحربية هي المنبع الذى يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودوا وحداتهم الفرعية الصغرى نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة.

الملازم محمود إيهاب عبد المبدي

قال الملازم محمد إيهاب عبد المبدي، ثالث الكلية الحربية، أن الكلية تعمل على بناء شخصية الطالب المقاتل وتحويله تدريجيا من طالب مدني إلى فرد مقاتل ذي مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية.

وأضاف الملازم محمد إيهاب عبد المبدي في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن الكلية الحربية تثقل الطالب فكريا بزيادة روح الولاء والانتماء لمصر والقوات المسلحة من خلال لقاءات وندوات مع كبار رجال الدولة من مختلف المجالات، والتركيز على الموضوعات التعليمية والأمنية والادارية في إطار من الانضباط العسكري.

وشدد الملازم محمد إيهاب عبد المبدي على أن الكلية الحربية لأنها هي المنبع الذي يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودوا وحداتهم الفرعية الصغرى نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة، ويتنوع دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية الحربية في كافة المجالات.

الملازم أبانوب رفعت ملاك

قال الملازم أبانوب رفعت جمال، أول دفعة الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الكلية بها أحدث المقلدات والمعامل الحديثة عالمياً للأسلحة المختلفة، والتي تدريب عليها، كما تدرب على أحدث المنظومات والأجهزة الحديثة، داخل الكلية العسكرية التكنولوجية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الكلية تستهدف تخريج ضابط قادر على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة أثناء خدمته بالوحدات والتشكيلات؛ بما يدعم منظومة التأمين الفني في مجال الصيانة.

وأوضح الملازم أبانوب رفعت جمال، أن رؤية الكلية العسكرية التكنولوجية تستهدف تأهيل ضباط تقنيين محليا ودوليا، كما أن رسالة الكلية هي تقديم خدمات تعليمية متميزة في مجال التعليم التكنولوجي بغرض مواكبة التطور الهائل بالأسلحة والمعدات المنضمة للقوات المسلحة.

الملازم أول طبيب أحمد أشرف الدهشان

قال الملازم أول طبيب أحمد أشرف الدهشان أول دفعة كلية الطب للقوات المسلحة، أن الانضمام لصفوف القوات المسلحة كان حلمًا له يراوده منذ الصغر، موضحًا أن الكلية قامت ببناء شخصية الطالب المقاتل لديه وحولته تدريجيا من طالب مدني إلى فرد مقاتل ذي مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية.

وأضاف الملازم أول طبيب أحمد أشرف الدهشان في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن نظام الامتحانات والتقييم من أهم نقاط التميز في كلية الطب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن أغلب نظم الامتحانات رقمية عبر الحاسوب بدون أي تدخل بشرى، فضلاً عن تصحيح الحاسوب للامتحانات واستخراج الدرجات.

الملازم محمود أشرف عزت

قال الملازم محمود أشرف عزت، الثاني على الأكاديمية العسكرية، إلى أن الطالب يدرس مجموعات رئيسية من المواد منها «علوم عسكرية أساسية – علوم عسكرية عامة – علوم إنسانية – أساسيات علمية» علاوة على المواد الدراسية التخصصية التي يدرسها الطالب كذلك دراسته الخاصة ببكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى الارتقاء باللياقة البدنية للطالب من خلال الملاعب والمنشآت الرياضية المتطورة بالكلية الحربية.

وأضاف الملازم محمود أشرف عزت في تصريحات له لـ "صدى البلد" أنه يتم الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والثقافية للطالب، وإعادة بناء شخصية الطالب المقاتل، ليكون على أعلى درجات الصبر والجلد وقوة التحمل مع تنمية الوعي الديني والأمني وبث روح الولاء والانتماء تجاه الوطن في ظل التحديات والتهديدات وتداعيات الأوضاع الحالية.

الملازم بحري الحسن حسن الصيفي

قال الملازم بحري الحسن حسن الصيفي أول دفعة الكلية البحرية، أن هناك منظومة متطورة وحديثة على مستوى عالمي فيما يخص التعليم والتدريب داخل الكلية، خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأوضح الملازم بحري الحسن حسن الصيفي خلال تصريحات له لـ "صدى البلد" أنه يتم إعطاء الطلبة فرقا خاصة مثل: "الصاعقة البحرية والغطس وفنون بحرية – ولوجستيات وبحث وإنقاذ".