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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. هيدي كرم تثير الجدل في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم

نشرت الفنانه هيدي كرم صورة لها هبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت هيدي كرم فى الصورة بفستان أنيق باللون الاسود، و اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية، مما نال إعجاب متابعيها.


 

آخر أعمال هيدي كرم في السينما

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.

آخر أعمال هيدى كرم في الدراما

وكان آخر أعمال هيدى كرم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانىسرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال،وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد،سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي

أحمد حلاوة احمد السقا اختيار 3 اعمال هيدي كرم البعض لا يذهب للمأذون مرتين الفنانة دينا الشربيني النجم كريم عبدالعزيز بيومي فؤاد

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