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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركات كبرى في ورطة.. فايرفوكس Firefox يقدم ميزة للكشف عن المراجعات المزيفة

متصفح فايرفوكس Firefox يقدم
متصفح فايرفوكس Firefox يقدم ميزة للكشف عن المراجعات المزيفة

كشفت تقارير أن عدد من شركات التسوق الإلكتروني الكبرى ستواجه مشكلة كبيرة نظرا لحصول متصفح Firefox “فاير فوكس” على ميزة للكشف عن المراجعات المزيفة والتي تساعد المستخدمين على التعرف على الأخبار المزيفة من خلال موقع ويب وامتداد للمتصفح. 

 

وبحسب تقرير من موقع Mashable فإن  شركة موزيلا، الشركة المالكة لمتصفح فايرفوكس، قد استحوذت على برنامج Fakespot في شهر مايو الماضي، ومن المقرر أن يتم إدراج ميزاته ضمن المتصفح الأمر الذي سيجعل شركات مثل أمازون وYelp وTripAdvisor وWalmart وeBay في ورطة. 

 

ومن المقرر إصدار ميزة Review Checker للكشف عن المراجعات المزيفة على الإصدار 120 من فايرفوكس لأجهزة الكمبيوتر في 21 نوفمبر المقبل، وفقًا لـ MS Power User.

 

وستتمكن الميزة من كشف مراجعات المنتجات المزيفة التي تقوم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخاصة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، لإغراق مراجعات المنتجات. 

 

وصرح مؤسس Fakespot، سعود خليفة، لموقع Axios في وقت الاستحواذ بأن المراجعات مهمة لتجربة التسوق عبر الإنترنت لأنه "لا يمكنك لمس المنتج"، على حد قوله، "أنت حقًا بحاجة إلى المراجعات."

 

وقال ستيف تيكسيرا، رئيس منتج موزيلا، لموقع Axios في مؤتمر صحفي "يستخدم Fakespot نظامًا متطورًا للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاكتشاف الأنماط وأوجه التشابه بين المراجعات من أجل تحديد تلك التي من المرجح أن تكون خادعة". 

 

وأضاف "باستخدام Fakespot، يستطيع المشتري أن يرى بسرعة أين قد تؤدي المراجعات الخادعة إلى تضخيم تصنيف المنتج في محركات البحث بشكل مصطنع، ومع استمرار موزيلا في توسيع عملنا حول الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والإعلان المسؤول، فإن Fakespot هو الحل الطبيعي." 

 

 

 

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