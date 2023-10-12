ختام فعاليات قمة تكني الإسكندرية 2023 بمشاركة 30 ألف زائر و200 مستثمر

شهدت مكتبة الإسكندرية على مدار 4 أيام فعاليات النسخة التاسعة من قمة تكنى الإسكندرية، الحدث الرائد للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، التي عقدت في الفترة ما بين 7 إلى 10 أكتوبر الجاري تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC" بمشاركة أكثر من 30,000 زائر، 200 مستثمر، و145 شركة ناشئة وعارضة.

وبجانب فعاليات القمة التي احتوت على أكثر من 80 جلسة نقاشية و50 ورشة عمل تفاعلية مقدمة بواسطة متخصصون وخبراء محترفون على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة عشر مسارات مُختلفة عن التكنولوجيا وإدارة الأعمال، فقد تضمن اليوم الثاني أحد أبرز الفعاليات، التي تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه القمة في الربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وهي الإعلان عن صفقة استثمارية كبيرة مقدمة من شركة Value Maker Studio (VMS) لتطبيق "طالب سوبر آب" التابع لشركة OBM Education لتعزيز توسعها في المملكة العربية السعودية. وذلك للتحول الكبير الذي حققه التطبيق في العملية التعليمية لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق توفير محتوى منسق وتقييمات دقيقة وخدمات متميزة. كما ستقوم شركة VMS بتقديم برنامج "Bridge" في يناير 2024، والذي سيوفر موارد متكاملة تشمل التمويل والخدمات التقنية والاستشارات القانونية والإدارة المالية وخبرة الموارد البشرية للشركات الناشئة بما في ذلك OBM Education.

وخلال القمة تم الإعلان عن انطلاق النسخة الثالثة من برنامج الابتكار المؤسسي الذي تقدمه قمة تكنى بالتعاون مع شركائها بهدف توفير فرصة استثنائية للشركات الناشئة تمكنهم من تطوير حلول مخصصة تعمل على مواجهة التحديات القائمة لدى المؤسسات المشاركة، مما يعزز قدرة الشركات الناشئة على الابتكار والتأثير في السوق. ويتميز البرنامج في نسخته الثالثة بمسارين، مسار تكنولوجيا الصحة الذي تدعمه شركة نوفارتس ومسار التسويق الذي تدعمه شركة بيبسيكو. وسيستمر البرنامج لمدة 3 أشهر وينتهي بعرض تقديمي للشركات الناشئة يضم لجنة تحكيم متميزة لاختيار أصحاب الأفكار الفائزة للعمل مع نوفارتس وبيبسيكو على حل التحديات التي تواجههم سعيا نحو تمكين الجهود التعاونية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث ثورة في الصناعات.

وتضمنت فعاليات ختام النسخة التاسعة من قمة تكنى الإعلان عن أسماء الشركات الناشئة الفائزة بجوائز المسابقات التي نظمتها القمة على هامش الفعاليات حيث حصدت شركة قرضي، أول منصة إلكترونية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تربط الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات المالية، وتطبيق AgriCash، أول تطبيق لدعم الزارعين في مصر عن طريق مبدأ "الزراعة الآن والدفع لاحقا" جائزة سفارة السويد للتكنولوجيا المالية، برحلة مدعومة بالكامل لدولة السويد لاستكشاف فرص استثمار جديدة. وفي مسابقة رواد النيل فازت شركة Cotton Town، المنصة الرقمية الرائدة في التعاملات بين الشركات (B2B)، وتعمل على تسهيل تجارة القطن، وتغطي سلسلة القيمة بأكملها من المزرعة إلى الموضة، وتطبيق جوه الحلة، المصمم خصيصًا لتوفير الموارد والخدمات التعليمية للمكفوفين وضعاف البصر لتمكينهم من طهي طعامهم بشكل مستقل باستخدام لغة مخصصة تعالج الحواس الأربع للمكفوفين فقط وتستبعد التعابير البصرية تمامًا على فرصة احتضان شاملة لتمكين ودفع شركاتهم نحو النجاح.

ولعبت منظمة Hivos، دورا رئيسيا في تمكين مستثمري البحر المتوسط من خلال دعم عدد من الأنشطة، بدءًا من إفطار المستثمرين وحتى العرض الاستثماري لرابطة مستثمري البحر المتوسط والذي شهد مشاركات مميزة لجهود ورؤى الشركات الناشئة سعيا نحو مستقبل أفضل.

وذلك بجانب تعزيز تبادل المعرفة من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة والجلسات الإرشادية على مدار القمة التي استمرت لمدة 4 أيام.

كما تحتوى قائمة الشركاء والرعاة للنسخة التاسعة من قمة تكني الإسكندرية على مجموعة من الشركات الكبيرة من ضمنها شريك الاتصالات المصرية للاتصالات "وي"، والراعي البلاتيني، زين تك ونوفارتس وEdVentures، وتراينجلز، والراعي الذهبي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "MSMEDA" وHivos وشبكة مستثمري البحر المتوسط، والراعي الفضي، باراجون وبيبسيكو وروش، والمنظم الرئيسي شركة ماركيد. واستضافت هذه النسخة نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين على رأسهم وليد البلاع، الشريك العام في صندوق سكنى السعودى، علي أبو السعود المؤسس والشريك الإداري لـصندوق هلا فنتشرز السعودى، ومحمد الرشيدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة VC One Global الكويتية الذين يمثلون مجلس التعاون الخليجي، بجانب مجموعة من المستثمرين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية منهم جوان وونغ، الشريك العام في شركة REDDS Capital، وهي شركة رأس مال استثماري كاليفورنية تستثمر في الشركات على مستوى عالمي.، وكيو سار، المدير التنفيذي لشركة August Hill.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الثامنة من قمة تكني الإسكندرية استضافت أكثر من30,000 مشارك، بجانب مجموعة مرموقة من أبرز المتحدثين والخبراء في مختلف المجالات على المستويات والمحلية والإقليمية والعالمية، وقد اكتسبت قمة تكنى سمعتها كمنصة وفرصة مثالية للحصول على الصفقات التمويلية لما لها من دور محوري في جذب كلاً من الشركات الناشئة الراسخة والحديثة منذ انطلاق أولى فعاليتها في عام 2015.