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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سونى تكشف عن سماعات جديدة لمحبى الألعاب

InZone Buds
InZone Buds

كشفت شركة سوني اليابانية عن سماعت الأذن اللاسلكية، ولأول مرة تكون هناك سماعات مخصصة للألعاب.

حسنت سونى من عمر بطارية سماعات InZone Buds لحوالى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل، وتدعم السماعات الجديدة أجهزة بلاى ستيشن5 PS5، وأجهزة الكومبيوتر وكذلك الهواتف الذكية

تعمل سماعات InZone Buds بكابل من نوع USB-C، وتدعم تقنية Bluetooth LE Audio والتى ستفيدك بشكل خاص إذا كان هاتفك يعنل بنظام أندرويد، مع قدرات الصوت المكاني 360 من خلال تطبيق سونى المخصص.

InZone Buds

ومن خلال تطبيق 360 Spatial Sound Personalizer سيتم تخصيص السماعات لتعمل بشلك أكثر احترافية ومتوافق مع حجم الأذن تماماً.

تم تصميم InZone Buds بطريقة مريحة من أجل اللعب لفترات طويلة، كما انها تأتى بـ 4 مجموعات من أطراف الأذن مصنوعة من السيليكون.

استخدمت سوني معمارية الصوت Dynamic Driver X فى سماعات InZone Buds، وهى نفسها المستخدمة نفى سماعات WF-1000X، وتستطيع استخدامها لسماع الموسيقى، مع ميزة إلغاء الضوضاء وأوضاع الصوت المحيطي، ويبلغ سعرها حوالى 199 دولاراً أمريكياً.

من ناحية أخري تستعد علامة PlayStation تستعد لإطلاق سماعات الأذن Pulse Explore.

سوني InZone Buds بلاي ستيشن 5 PS5 360 Spatial Sound Personalizer

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