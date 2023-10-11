سوني تكشف رسميًا عن بلاى ستيشن جديد من PlayStation 5

أزاحت شركة سوني اليابانية العريقة رسميًا الستار عن الإصدار الجديد من PlayStation 5، والذى يأتى بمحرك أقراص قابل للفصل، بجانب مساحة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت.

وبحسب موقع “تك رانش” التقنى، سيحمل الإصدار الجديد إسم PlayStation 5 Slim، وسيكون أنحف وأقصر فى الطول من الإصدار الحالى، كما انه أصغر فى الحجم الوزن بنسبة 24%.

اذا كنت ترغب بشراء الإصدار الجديد من PlayStation 5، يمكنك لاحقاً إضافة محرك أقراص بلو راي Blu-ray من سوني، منفصلاً بسعر 80 دولارًا أمريكياً، كما توفر لك سونى حاملًا أفقيًا مع الإصدار الجديد، مقابل سعر 30 دولارًا.

كما ان النموذج الجديد ياتى بمساحة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت، بدلًا من سعة 825 جيجابايت الموجودة في الإصدار الحالى من PlayStation 5.

تأتى التعديلات الجديدة على بلاى ستيشن 5 إستجابة لاحتياجات اللاعبين،وسيكون سعر الإصدار الجديد العادي 500 دولار، بينما الإصدار الرقمي بسعر450 دولاراً، وسيكون متاحاً فى شهر نوفمبر المقبل.