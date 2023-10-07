اختراق شركة سوني اليابانية وتسريب معلومات موظفيها.. تفاصيل

تسببت هجمات إلكترونية فى اختراق الأمن السيبراني لشركة سوني اليابانية العملاقة فى كشف المعلومات الشخصية لموظفين حاليين سابقين وأفراد أسرهم، بلغ عددهم 6800 فرد.

لتخطرهم سوني بالأمر الذى حدث بسبب استغلال طرف خارجي لثغرة CVE-2023-34362 بمنصة النقل MOVEit، من خلال برنامج طلب الفدية Clop الذى انتشر بقوة فى الفترة الأخيرة وألحق أضراراً فادحة بمؤسسات كبري على مستوى العالم.

كان الإختراق قد وقع في 28 مايو الماضي، قبل مرور 3 أيام من حصول سوني على تفاصيل خلل منصة النقل MOVEit، وتحدثت سوني وقتها أن الأزمة اقتصرت على منصة النقل فقط، رغم أن الاختراق توصل لمعلومات كاملة عن 6791 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية.

لتعلن سون أنه تم اكتشاف التنزيلات الغير المصرح بها في يونيو، وايقاف المنصة عن العمل، ومعالجة الثغرة الأمنية، ومن ثم التحقيق بمساعدة خبراء بمجال الأمن السيبراني، كما أنها أخطرت السلطات المعنية.

إلا أنه ظهرت أنباء فى سبتمبر المنصرم عن اختراق شركة سوني مرة أخرى، والإستيلاء على 3.14 جيجابايت من بيانات أنظمتها، وكان ردها أنه جارى التحقيق.

إلا أن تصريحات سوني من خلال بيانها عن حادث الإختراق تؤكد تماماً أنها تعرضت للإختراق، فى الأشهر الأربعة الماضية لهجمتين فى غاية الخطورة.