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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف يعلن اتفاق رابطة الدول المستقلة على وقف القتال في قطاع غزة

رابطة الدول المستقلة
رابطة الدول المستقلة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا تأمل أن ينظر الجميع بجدية بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط في الالتزام بإقامة دولة فلسطين.

وأضاف لافروف، في تصريحات له، أن وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة قد يبحثون إمكانية التوافق على موقف مشترك بشأن تصعيد الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

وأشار إلى أنه مع المشاورات المبدئية رأي وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين من الضروري له وقف القتال الدائر الآن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للانتقال إلى شبه جزيرة سيناء ليست أمرا يؤدى إلى السلام.

وقد أعلن الرئيس الروسي، في وقت سابق، أن موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الطرفين، مؤكدًا أن موسكو تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية.

وقال بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، إن موقف روسيا الذي ذكرته وشرحته للتو، لم يتطور، ليس فيما يتعلق بهذه الأحداث المأساوية، بل تطور على مدى عقود، وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين.

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