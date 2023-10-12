عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تعريفية للفتاة ببرنامج ريحانة بمركز شباب العريش

ندوة للتعريف ببرنامج
ندوة للتعريف ببرنامج ريحانه بالعريش

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، ندوة تعريفية عن برنامج ( ريحانة ) ودوره في بناء شخصية الفتاه المصرية ومناقشة جوانب الاستفادة من البرنامج ، ومدى التغير الإيجابي لدى المستفيدات .

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء  محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، و جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء،  وايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين ، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية.

 

ختان الإناث:


حيث التقى سفيرات ريحانة  بمدينة العريش مع  سناء عبيد عضو فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء  ، لتعرف الفتاة  على أمثل الاليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجه الفتيات ، وكذلك مخاطر ختان الاناث وأضرار الزواج المبكر والحقوق القانونية وريادة الأعمال.
 

وقال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة،  أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن مع التعبير عن انفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع  .

وتم تنفيذ البرنامج  بقاعة المؤتمرات بمركز شباب مدينة العريش.

 

txt

لجنة قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية المعلقة لأبناء مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء

 

العريش ندوة برنامج ريحانة الفتاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم البري على قطاع غزة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة من اتحاد جدة لـ أحمد حجازي| شاهد

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة.. تفاصيل

وزير الآثار يترأس الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر

إيلي كوهين لـ بلينكن: لن ننسي دعمكم لنا في أسوأ أيامنا

مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص ليتولى الدور الريادي في المجتمع

المستشار الألماني: نتواصل مع الرئيس السيسي لبحث تطورات غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ