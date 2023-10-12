ندوة تعريفية للفتاة ببرنامج ريحانة بمركز شباب العريش

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، ندوة تعريفية عن برنامج ( ريحانة ) ودوره في بناء شخصية الفتاه المصرية ومناقشة جوانب الاستفادة من البرنامج ، ومدى التغير الإيجابي لدى المستفيدات .

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، و جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين ، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية.

ختان الإناث:



حيث التقى سفيرات ريحانة بمدينة العريش مع سناء عبيد عضو فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء ، لتعرف الفتاة على أمثل الاليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجه الفتيات ، وكذلك مخاطر ختان الاناث وأضرار الزواج المبكر والحقوق القانونية وريادة الأعمال.



وقال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن مع التعبير عن انفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع .

وتم تنفيذ البرنامج بقاعة المؤتمرات بمركز شباب مدينة العريش.