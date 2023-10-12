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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يوتيوب يحظر مستخدمي متصفح مايكروسوفت إيدج

يوتيوب
يوتيوب

كشف عدد من مستخدمى متصفح مايكروسوفت إيدج عن عدم قدرتهم على تشغيل أى مقاطع فيديو على موقع الفيديو الأشهر يوتيوب.

وفقاً لموقع Windows Latest التقنى، تواجه المشكلة مستخدمي متصفح إيدج ممن فعلوا خيار “Strict” في إعدادات منع التعقب الخاصة بالمتصفح، والتي تقلل تماماً بدورها من جمع البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات  مثل جوجل لأهداف تجارية.

واذا كانت المشكلة تؤرقك يمكنك تغيير خيار “Strict” في إعدادات منع التعقب لكى يصبح "Balanced” عند ظهور مشكلة في تشغيل الفيديو على يوتيوب.

يذكر أن هذه الخيارات لا تمنع عرض الإعلانات، ولكنها تمنع التتبع وبالتالى قلة عرض الإعلانات المستهدفة.

على النقيض تماماً ترى جوجل أن خيارات الخصوصية العالية في متصفح إيدج تعيق عملها الإعلاني في يوتيوب، وبالتالى حظرتها في وقت سابق.

كانت قد بدأت جوجل فى حظر أدوات حجب الإعلانات فى مايو الماضي عند تصفح يوتيوب، وتجرى حالياً خطوات غيرها أكثر صرامة.

كما أن يوتيوب يعد من مصادر الدخل الرئيسية لجوجل، حيث شكلت إيراداتها أكثر من 11% من إيرادات الشركة خلال عام 2022 الماضي.

جوجل Strict Balanced مايكروسوفت ايدج

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