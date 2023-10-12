مايكروسوفت تنهي الدعم لنظام ويندوز شهير

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاقة البرمجيلات فى العالم وقف الدعم تماماً لنظام تشغيلها الشهير ويندوز سيرفر 2012 أو Windows Server 2012.

وبحسب موقع “تك رانش” التقني، بدءاً من الأسبوع المقبل لن توفر مايكروسوفت أى دعم او مساعدات فنية، وكذلك إصلاحات الأخطاء، الأمور التى تجعل الأجهزة التى تعمل بهذا النظام أكثر سلاسة.

علقت مايكروسوفت على الأمر قائلة:" «بعد هذا التاريخ، لن تحصل هذه المنتجات على التحديثات الأمنية، التحديثات غير الأمنية، إصلاحات الأخطاء، الدعم الفني".

جاءت هذه الخطوة بعد تكرار مايكروسوفت منذ بداية 2023 عن نيتها إيقاف الدعم لنظام تشغيل ويندوز سيرفر 2012، على الرغم من تمديد الشركة الدعم لنظام التشغيل لـ 5 سنوات بعدنا كانت تنوى إيقاف الدعم فى نفس التاريخ بأكتوبر 2018.

ووجهت مايكروسوفت لمستخدمى النزام الذى تم إيقاف دعمه بضرورة الإعتماد على النسخة الأحدث المتمثلة فى ويندوز سيرفر 2022، والذى سيحصل على تحديثات أمنية مجانية حتى قابلة للتجديد سنويًا حتى أكتوبر 2026.

ومن المعروف عن مايكروسوفت اطلاقها تلقائيا لأحدث الإصدارات من أنظمة تشغيلها، لضمن استمرار الدعم لها، من خلال التحديثات البرمجية الأمنية، وبالطبع التحسينات.

يذكر أن مايكروسوفت أطلقت الشهر الماضي نسخة 2023 من ويندوز 11، والتى جاءت بأكثر من 150 ميزة، من بينها المساعد الذكي Copilot، وإصدار جديد من برنامج الرسام الشهير بدعم من الذكاء الإصطناعى.