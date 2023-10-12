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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

ملتقى القاهرة الدولي
ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي وإدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي في افتتاح "ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي" بدورته الثامنة تحت عنوان "الخط والنصر" خمسون عامًا من الانتصارات المجيدة (1973-2023)؛ والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية.

 والمقام بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، خلال الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر الجاري من خلال عرض مجموعة من مقتنيات المكتبة القيمة من لوحات الشيخ محمد عبد الرحمن، شيخ الخطاطين في العصر الملكي. 


وذكرت مكتبة الإسكندرية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الشيخ محمد عبد الرحمن ولد عام 1890 ببلدة الميمون بمحافظة بني سويف، وأتم حفظ القرآن الكريم وجودَّه والتحق بمدارس المعلمين الأولية والأزهر الشريف، ثم تلقى تعليم الخط العربي على يد محمود عبد الرازق، ثم عُين مدرسًا للخط العربي بالمعهد الأزهري بالإسكندرية، ثم انتقل للعمل بمصلحة المساحة المصرية عام 1919، وكانت مصلحة المساحة تختار في صفوفها خيرة الخطاطين المصريين للعمل وإعداد الخرائط، وعمل أيضًا بجانب عمله الأساسي في مصلحة المساحة مدرسًا للخط العربي بمدرسة تحسين الخطوط الملكية وقتها؛ وكان يعمل أيضًا خبيرًا للخطوط والمضاهاة والتزوير في المحاكم المصرية، وكتب الشيخ محمد عبد الرحمن بخطوطه الباب البحري لسراي الأمير محمد علي، وظل مُعلمًا كبيرًا للخط حتى توفي عام 1950. 


جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تلقت هذا الإهداء من أسرة الشيخ عبد الرحمن سنة 2019، وقد أقيم معرضًا لتلك المجموعة النادرة بالمكتبة وقت الإهداء، وسبق لمركز دراسات الخطوط المشاركة في ملتقى القاهرة للخط العربي، في دورة العام الماضي بمجموعة من الأعمال الخطية النادرة التي تحتفظ بها المكتبة من أعمال محمد إبراهيم وكامل إبراهيم وخضير البوسعيدي.

مكتبة الاسكندرية الخط العربي وزارة الثقافة

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