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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: عزل عزة وقطع الكهرباء والمياه جريمة حرب إسرائيلية

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب حملة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي وصلت لعزل القطاع ومنع وصول الكهرباء والمياه وكافة لوازم المعيشة فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية بمثابة انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي الانسانى وأنها جريمة حرب ضد الانسانية مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لتنفيذ الدعوة المهمة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف العنف والتصعيد داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.


وأكد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم أن التحرك العاجل والسريع من المجتمع الدولي أصبح ضرورة إنسانية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام وتطبيق القانون الدولي ووقف الحملة الممنهجة لسياسات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة مؤكداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لتهدئة الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.


وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية الفلسطينية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم مشيراً الى استمرار هذه الأوضاع المأساوية يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة وأن الطريق والسبيل الوحيد لوقف معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين.

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