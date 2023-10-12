أكتوبر انتصار سلام تنمية.. ندوة في إعلام العريش بحضور أبطال الحرب



نظم مركز اعلام العريش شمال سيناء ، اليوم ندوة حول أكتوبر انتصار ..سلام.. تنمية ، فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع بالهيئة العامة للاستعلامات بتنمية روح الولاء والانتماء من خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حاضر في الندوة حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وحضرها من أبطال أكتوبر الحاج عربى محمد صالح والحاج مسعد عروج وأعضاء نقابات وجمعيات اهليه ووفد من نادى السعاده ،ورجال دين والمجلس القومى للمرأة ومن الإعلام نجوى ابراهيم.



تحدث المحاضر ، عن الأسباب التى أدت للحرب وهزيمة يونيه ثم الاستعداد للحرب فترة حرب الاستنزاف ...الى ان جاء موعد اختيار توقيت الحرب والعبور وتعاون كل الاسلحه المشاركه.

كما تحدث عن أدوار الضفادع البشرية والمدفعية التى دكت الحصون وفكرة تحطيم خط بارليف وتدمير النقاط الحصينة ، والاستيلاء عليها وبعد الانتصار بدأت مرحلة جديده وهى السلام ولكنه كان سلام القوه بمعاهدة كامب ديفيد ومعاهدة السلام حصلت مصر على أرضها حتى رفح المصرية وبقيت طابا التى جاءت بالمفاوضات. ، لتبدأ مرحله جديدة وهى التنمية على أرض مصر عامه وسيناء خاصة .

المشروعات القومية:

وذكر رضوان، عدد من المشروعات القومية المختلفة مثل ترعة السلام وسكة حديد الفردان وأنفاق تحيا مصر وكوبرى السلام ومحطات تحلية المياه ومد شبكات الكهرباء واستصلاح الأراضى وزراعتها وبناء مدام جديده فى شتى المحافظات وفى سيناء أيضا بالإضافة إلى المدارس الجديده التى دخلت الخدمه بالتربية والتعليم .

وأشار إلى الظروف الصعبة التى مرت بها شمال سيناء فى محاربة إرهاب أسود خاض فيها ابطال الجيش والشرطة والمخلصين من أبناء سيناء حرب شرسه بدمائهم وأرواحهم حتى تم تطهير الارض .

وفى كلمة مسعد عروج بطل حرب أكتوبر نصح الشباب بالقراءة والتثقيف ليبنى شخصيته ويكون محبا لوطنه يعتمد عليه .



وقال الحاج عربى صالح أحد ابطال سلاح الدفاع الجوى بمنطقة رأس العش لم نكن نتخيل اننا سنحارب حتى كانت اللحظه الحاسمه وكان الجميع على قلب رجل واحد حتى تحقق النصر وما النصر إلا من عند الله .



ومن أهم الدروس المستفادة من الحرب:

السريه عند وضع الخطه للحرب أو القيام بمهمه.

التعاون والعمل الجماعى يحقق نتائج إيجابية .

، والاستماع لآراء العاملين مع القيادة كما حدث مع النقيب باقى ذكى يوسف الذى أقترح تحطيم خط بارليف بخراطيم المياه. ، ومقاومة المحتل مهما كلف الشعب من بذل النفيس والغالى.