فن الأبليك ضمن فعاليات منتدى الإبداع البصري لقصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، في الفترة من 2 وحتى 23 من أكتوبر الحالي ‏بنظام الأونلاين، بهدف تطوير مهارات العاملين بالأقاليم كافة والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

وفي السياق تحدثت د. رانيا الكومي أخصائي الفنون التشكيلية بفرع ثقافة كفر الشيخ، عن الإبداع البصري للمنتجات المزخرفة بالأبليك، مشيرة إلى أن هذه الحرفة واحدة من أقدم وأرقى الحرف اليدوية التي بدأت في العصور القديمة مرورا بالعصر القبطي والعصور الإسلامية وحتى العصر الحديث.

وأشارت أن هناك تنوعا في التصميمات التي يتم إبداعها على الأقمشة باستخدام الرموز النباتية والحيوانية، موضحة طريقة استخدام تلك الرموز في التطريز، ومعلقات الجدران، والمفروشات المنزلية، هذا إلى جانب استخدامها في إصلاح الملابس الممزقة لتزيينها وجعلها قابلة للارتداء مرة أخرى، وهو السبب الرئيس لظهور أسلوب الزخرفة بالأبليك.