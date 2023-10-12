عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

العادات اليومية والتركيز
العادات اليومية والتركيز

يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف التركيز والذاكرة وعدم القدرة على الاحتفاظ بالنشاط ولا اليوم ويمكن التغلب على هذه المشكلة ببعض الحيل والعادات الصباحية.

نعرض لكم مجموعة من العادات اليومية التي تساعد في زيادة التركيز والنشاط على مدار اليوم وفقا لما جاء في موقع هندوستان تايمز.

عشبة مهملة تحمى من السرطان والأمراض المزمنة

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

1. الاستيقاظ مبكرا
ابدأ يومك بملاحظة واعية واستيقظ ببطء وتدريجيًا، قبل 5 إلى 10 دقائق على الأقل من بدء يومك فعليًا و بدلًا من القفز من السرير عند سماع صوت المنبه، امنح نفسك بضع دقائق إضافية.

قم بتمديد جسمك، وهز أصابع قدميك، وخذ عدة أنفاس عميقة وسيسمح لك التكيف مع هذا الروتين بأن تكون أكثر وعيًا طوال اليوم.

2. لا يوجد هاتف في الصباح
فحص هاتفك مباشرة بعد الاستيقاظ يمكن أن يؤدي إلى تحفيز هرمونات التوتر لديك مما قد يؤثر على نشاطك طوال اليوم و يمكن أن يساعدك الابتعاد عن الهاتف على البدء من جديد بعقلية منتجة وزيادة التركيز

3. التأمل اليقظ
ممارسة التأمل الواعي لمدة لا تقل عن 10-15 دقيقة في الصباح يمكن أن تعزز بشكل كبير الوضوح العقلي والعاطفي وزيادة التركيز

علاوة على ذلك، فإنه يحدد نغمة إيجابية لليوم، مما يعزز الشعور بالهدوء والمرونة التي يمكن أن تساعدك على التغلب على التحديات بسهولة أكبر.

تناول الطعام بتأمل
تناول الطعام بتأمل

تعامل مع وجبة الإفطار باعتبارها لحظة من اليقظة الذهنية واشعر بدفء الطعام في فمك و شم رائحة مشروبك وخذ رشفات بطيئة، وامضغها بعناية وتذوق وجبتك حقًا و إنه مثل التأمل المصغر لذوقك.

5. المشي اليقظ
إذا أمكن، اخرج للحظة واشعر بدفء الشمس على وجهك ونضارة العشب على قدميك أثناء المشي بوعي.

تتمتع الطبيعة بقوى علاجية، وطريقة للترسيخ والتذكير بالجمال المحيط وحتى لو كان ذلك لبضع دقائق فقط، فهي طريقة رائعة لبدء يومك بالامتنان وتذكر أن اليقظة الذهنية لا يجب أن تكون معقدة وكل هذا يزيد التركيز.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح البسيطة على بدء صباحك بهدوء وإيجابية ومارس هذه النصائح المدروسة كل يوم لتبدأ يومك بشكل أكثر سعادة وصحة وزيادة التركيز على مدار اليوم

التركيز الاستيقاظ مبكرا العادات اليومية هرمونات التوتر زيادة التركيز ضعف التركيز والذاكرة صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

موضوعات متعلقة

طرق علاج الاسهال عند الكبار والأطفال | أدوية سريعة المفعول

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: نصائح لمشاكل العمل والحب

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: هتحقق أحلامك

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: دلع نفسك

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: النصر والنجاح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: اسمع إحساسك

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: استخدم مواهبك

ترشيحاتنا

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ