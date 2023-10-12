تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف التركيز والذاكرة وعدم القدرة على الاحتفاظ بالنشاط ولا اليوم ويمكن التغلب على هذه المشكلة ببعض الحيل والعادات الصباحية.

نعرض لكم مجموعة من العادات اليومية التي تساعد في زيادة التركيز والنشاط على مدار اليوم وفقا لما جاء في موقع هندوستان تايمز.

1. الاستيقاظ مبكرا

ابدأ يومك بملاحظة واعية واستيقظ ببطء وتدريجيًا، قبل 5 إلى 10 دقائق على الأقل من بدء يومك فعليًا و بدلًا من القفز من السرير عند سماع صوت المنبه، امنح نفسك بضع دقائق إضافية.

قم بتمديد جسمك، وهز أصابع قدميك، وخذ عدة أنفاس عميقة وسيسمح لك التكيف مع هذا الروتين بأن تكون أكثر وعيًا طوال اليوم.

2. لا يوجد هاتف في الصباح

فحص هاتفك مباشرة بعد الاستيقاظ يمكن أن يؤدي إلى تحفيز هرمونات التوتر لديك مما قد يؤثر على نشاطك طوال اليوم و يمكن أن يساعدك الابتعاد عن الهاتف على البدء من جديد بعقلية منتجة وزيادة التركيز

3. التأمل اليقظ

ممارسة التأمل الواعي لمدة لا تقل عن 10-15 دقيقة في الصباح يمكن أن تعزز بشكل كبير الوضوح العقلي والعاطفي وزيادة التركيز

علاوة على ذلك، فإنه يحدد نغمة إيجابية لليوم، مما يعزز الشعور بالهدوء والمرونة التي يمكن أن تساعدك على التغلب على التحديات بسهولة أكبر.

تناول الطعام بتأمل

تعامل مع وجبة الإفطار باعتبارها لحظة من اليقظة الذهنية واشعر بدفء الطعام في فمك و شم رائحة مشروبك وخذ رشفات بطيئة، وامضغها بعناية وتذوق وجبتك حقًا و إنه مثل التأمل المصغر لذوقك.

5. المشي اليقظ

إذا أمكن، اخرج للحظة واشعر بدفء الشمس على وجهك ونضارة العشب على قدميك أثناء المشي بوعي.

تتمتع الطبيعة بقوى علاجية، وطريقة للترسيخ والتذكير بالجمال المحيط وحتى لو كان ذلك لبضع دقائق فقط، فهي طريقة رائعة لبدء يومك بالامتنان وتذكر أن اليقظة الذهنية لا يجب أن تكون معقدة وكل هذا يزيد التركيز.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح البسيطة على بدء صباحك بهدوء وإيجابية ومارس هذه النصائح المدروسة كل يوم لتبدأ يومك بشكل أكثر سعادة وصحة وزيادة التركيز على مدار اليوم