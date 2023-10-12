خبير عقاري : النهضة العمرانية بمصر دعمت خطتها في تحقيق التنمية الاقتصادية

فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، صرح جون جميل – الخبير العقاري، بأن التطوير العمراني في مصر لعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية ، وذلك في ضوء حال النهضة العمرانية التي نفذتها مصر خلال الـ 9 سنوات الأخيرة.

وقال جميل أن إنجازات الدوله في مجال التنميه العمرانيه ساهمت في توفير قدر كبير من فرص العمل ، وكذلك زيادة الاستثمارات، حيث أن التطوير العمراني يجذب الاستثمارات إلى قطاعات مختلفة مثل العقارات التجارية والفنادق والمجمعات السكنية والمراكز التجارية، وأضاف جميل أن تدفق الاستثمارات لهذه القطاعات عزز من النشاط الاقتصادي وساهم بقوه في زيادة الإنتاجية والإيرادات ، وبخاصه الإيرادات الحكومية، وذكر جميل أن التطوير العمراني على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال زيادة المصادر الضريبية، وذلك لأن زيادة عدد الوحدات العقارية والمنشآت التجارية والسكنية، تزيد الإيرادات الضريبية المتعلقة بالضرائب العقارية والضرائب على الأعمال التجارية.

وإستكمل جميل، أن جهود الدوله في ملف التنميه العمرانيه كان داعما لكافه القطاعات الأخرى في الاقتصاد مثل البناء والعقارات والتجارة والخدمات ، وذلك لان زياده الطلب على المواد البناء والمعدات والخدمات المرتبطة بالتطوير العمراني، دفعت بقوه نمو هذه القطاعات ويسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والإيرادات.

قطاع التنميه العمرانيه ساهم بما يقرب من 40% من حجم النمو الاقتصادي

وأردف جميل أن حاله النمو التي شهدها قطاع التنميه العمرانيه ساهمت بما يقرب من 40% من حجم النمو الاقتصادي المحقق في مصر بشكل عام خلال الفتره الاخيره.

تعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي

وإختتم جميل حديثه ، أن تعزيز السياحة والاستثمار الأجنبي كان أحد أهم المكاسب الاقتصاديه من وراء التنميه العمرانيه التي تحققت في مصر مؤخرا ، حيث أن التطوير العمراني يسهم في تحسين البنية التحتية السياحية والخدمات في المناطق السياحية، وهو ما جعل مصر وجهة مغرية للسياح والمستثمرين الأجانب، وهو بلاشك ساهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل والإيرادات وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعه.