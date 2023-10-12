سحاب حربي تكشف خطرًا على الموضة والأزياء لهذا السبب

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أساسيات الحياة التي يمكن الاعتماد عليه في كافة المجالات المختلفة.

قالت خبيرة الموضة والأزياء، سحاب حربي، علي صفحتها بتويتر إنه بإمكان الذكاء الاصطناعي إيجاد حلول لعملية تسويق القطع المبتكرة في مجال الأزياء"

وأكدت أن "استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الموضة يساعد في ابتكار نمط جديد واتجاهات جديدة في الموضة، ستسمح خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الابتكار".

وقالت إن المهتمين بمجال صناعة الموضة يرون أن استخدام الخوارزميات له دور إيجابي على البيئة من خلال استعمال أقمشة ومواد بالإمكان إعادة تدويرها وغير مضرة بالبيئة، مع تطور الذكاء الاصطناعي وسيطرته على الموضة يتعرض الابتكار والإبداع للقطع الفنية الأكثر تفردا للخطر.

وأكدت أنه أمام سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجال الموضة أصبح هناك خطر على بعض المصممين وعلى مستقبلهم المهني وسيكون الجميع باستخدام التقنيات الذكية قادرا أن يدخل عالم التصميم.