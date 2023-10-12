خالد الجندي وعلماء مجلس الفقه يدعون لغزة وأهلها.. فيديو

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، وعلماء مجلس الفقه الشيخ رمضان عبدالمعز، والشيخ رمضان عبدالرازق، والدكتورة دينا أبو الخير، حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، اليوم الخميس بالدعاء لأهل فلسطين، ودعما لأهل غزة.

ودعا علماء مجلس الفقه، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc: "اللهم احفظ بلادنا وغزة وفلسطين، وكلا الأراضى المقدسة، اللهم كل لهم خير المعين، وخفف عنهم ما هم فيه، اللهم احمهم، اللهم إن أرض الأرض تكالبوا عليهم فكون لهم نعمة المولى والنصير".

وتابع علماء مجلس الفقه، دعائهم: " اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك..‬ أنصرأهلنا في فلسطين ووحّد صفوفهم.‬. اللهم بحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميعًا يا قريبًا يا مجيبًا يا سريعًا..‬ يا منتقم يا جبار.‬. يا قهار.. يا شديد البطش".