عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب عمال مصر بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

شاركت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة.

قدمت النائبة ولاء التمامى خلال كلمتها بالمؤتمر ،التحية والتقدير لجميع عمال مصر العظماء. لكل مايبذلونه من أجل رفعة الوطن وتقدمه ، قائلة: بملكم وجهدكم تدور عجلة الإنتاج وتتقدم البلاد للأمام فى كافة المجالات.

وقالت إنه عندما نسترجع أحوال البلد من بعد أحداث  ٢٠١١ وحتي اليوم ، ولقد عاصرنا جميعا ماحدث من جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات وخفافيش الظلام الذين حاولوا اختطاف البلاد ، ولن ننسي  جميعا أننا كنا فى حالة  رعب وقلق و بنخاف ننزل الشارع، نركب مواصلات ، لدرجة أننا كنا نخاف حتي ننام، إلي ان جاء المنقذ القائد فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي انتشل البلاد من براثن هؤلاء الخونة، وانقذها من اياديهم وعبر بها إلى بر الأمان.

وأشارت التمامى إلى أن الرئيس السيسي، قام بتطوير البنية التحتية ،  والمشاريع القومية العملاقة ،وبهاصة مشروع  قناة السويس ، والعاصمة الإدارية،،مؤكدة أن وطريق البناء والتنمية الشاملة والمستدامة ٢٠٣٠ مازال مستمرا، مع القيادة الحكيمة متمثلة في القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت التمامى عمال مصر العظماء بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار الرئيس السبسي لولاية جديدة ،مشيرة إلى أنه عندما  نفتكر الاستقرار و الأمن والأمان ، يبقي لازم نقول" هننزل وهنشارك " في الإنتخابات الرئاسية ، ومش هنفرط في حقنا في التصويت ،لمزيد من الاستقرار والأمن والأمان .

كما طالبت عمال مصر الشرفاء بعدم التفريط فى البلد، قائلة “ دي مصر ، مالناش غيرها هي الوطن والسكن ، مش هنفرط فيها أبدا ...، تحيا مصر ، تحيا مصر ،تحيا مصر".

النائبة ولاء التمامى عجلة الإنتاج الرئيس عبدالفتاح السيسي البنية التحتية العاصمة الادارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لبحث القضايا الإقليمية .. وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا

لم نخذل أمتنا العربية.. السيسي: سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية

لومسافر بكرة .. طرق استخراج جواز سفر في 24 ساعة

فلسطين حرة.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بفظائع الاحتلال بالغاز المسيل

اللواء إيهاب الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة

اللواء مدحت كامل مدير الكلية الجوية: لدينا أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ