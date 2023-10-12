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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: وزارة الأوقاف تحس بنبض الشارع العربي والمصري.. فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، بقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتغيير خطبة الجمعة لكى تتواكب مع الأحداث، مضيفا: "أول مرة فى حياتنا نشوف وزارة الأوقاف مرتبطة بالأحداث فى الشارع المصرى والعربى والعالم".

وزارة الأوقاف تحس بنبض الشارع العربي والمصري

وتابع عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية،خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc، اليوم الخميس: "علماء وزارة الأوقاف متصلين بالشارع وعارفين ما يحدث فيه، الأئمة كلهم بيأخدوا التعليمات فى وقت واحد، والوزارة حاسة بنبض الشارع ونبض المجتمع، وهذا المنبر الذى كنا نتمناه".


جرت وزارة الأوقاف تغير لموضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 13 أكتوبر للمرة الثانية، لتكون بعنوان "الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات"، بعد أن كان محدد لها سابقا عنوان "فضل إغاثة المكروبين".

وكان قد أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشريعة فرقت بين دفاع المظلوم عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على المستأمن، الذى سمحت له الدولة بدخولها بتأشيرة هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام؛ فلم يبح الإسلام التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه سواءٌ أكان مسلمًا أم غير مسلمٍ؛ لقوله سبحانه لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم:«وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ»

خالد الجندى وعلماء مجلس الفقه يدعون لغزة وأهلها

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعلماء مجلس الفقه الشيخ رمضان عبدالمعز، والشيخ رمضان عبدالرازق، والدكتورة دينا أبو الخير، حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، اليوم الخميسبالدعاء لأهل فلسطين، ودعما لأهل غزة.

ودعا علماء مجلس الفقه، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""dmc: "اللهم احفظ بلادنا وغزة وفلسطين، وكلا الأراضى المقدسة، اللهم كل لهم خير المعين، وخفف عنهم ما هم فيه، اللهم احمهم، اللهم إن أرض الأرض تكالبوا عليهم فكون لهم نعمة المولى والنصير".

وتابع علماء مجلس الفقه، دعائهم: " اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك..‬ أنصر أهلنا في فلسطين ووحّد صفوفهم.‬. اللهم بحمايتك لمن احتمى بآياتك نسالك يا الله يا الله يا الله يا سميعًا يا قريبًا يا مجيبًا يا سريعًا..‬ يا منتقم يا جبار.‬. يا قهار.. يا شديد البطش".

الأوقاف الشيخ خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية خطبة الجمعة وزارة الأوقاف علماء مجلس الفقه

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