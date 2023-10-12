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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: هذا الأمر يعتبر تخريبا للكون وهدما للحضارات

عويضة عثمان
عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، ما زال يعطى الإسلام ويضيء، رغم أنه يحارب، لافتا إلى أن الإسلام ليس منهجا بشريا، فالمنهج البشرى لا يستطيع الاستمرار أكثر من 50 عاما. 

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "المرأة قبل الإسلام كانت متاعا وكانت تورث، وهو أمر مهين، كذلك فى الحضارة الرومانية كانت مهانة وكانوا يخيطون لها فمها حتى لا تنطق بكلمة، وهذا خروج عن منهج الله الذى أراده فى الأرض".

واستكمل: "سيدنا آدم وجد ثم خلق الله السيدة حواء، وهذا كان لابد منه، فكل شيء خلق من زوجين، ومسألة التزاوج مسألة أساسية فى الكون، لو عاوزين نبنى حضارة فهذا لا يمكن أن يكون بانتكاس فترة الإنسان بزواج ذكر بذكر أو أنثى بأنثى، فهذا تخريب للكون".
 

دار الإفتاء شروط الزواج أسرار الكون أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية

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