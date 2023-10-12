بهاء سلطان يستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع روتانا

يستعد المطرب بهاء سلطان لطرح أغنية جديدة بعنوان دادينا، وذلك مساء غد الجمعة بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



الأغنية من المفترض أن يتم طرحها غدا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.





إلغاء حفل بهاء سلطان

وقرر القائمون على حفل الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض، إلغاء الحفل تضامنا مع أحداث غزة والذى كان من المقرر إقامته غدا بالكويت.

واحتفل الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسي نور في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

أحدث اغاني بهاء سلطان

وسجل المطرب بهاء سلطان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان عملنا كل حاجة صح، وذلك استعداد لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل، فيما تولى هندسة الصوت ماهر صلاح.



وتقول كلمات الأغنية عملنا كُل حاجه صح.. مع اللى غدروا بينا وياما لِعبوا بينا.. و قُلنا ماعلينا لكنِ خلاص ده كُله بح.. مِن الطيبة إتعافينا وفهِمنا مين معانا.. وعرفنا مين علينا..